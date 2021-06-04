شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 679 مخالفة مرورية وفحص عينات 20 سائقًا في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها اليومية بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم الخميس، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، عن ضبط 679 مخالفات مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وعدم الإلتزام بالأجرة المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، ومخالفة نموذج 125 مرور.

وفحصت الحملة 20 عينة بول عشوائية لقائدي سيارات النقل والأجرة، وجاءت نتائج فحص عينة واحدة إيجابية لتعاطى المخدرات أثناء القيادة وباقي النتائج سلبية، وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.