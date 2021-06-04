شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يتفقد "تنشيط السياحة" بالغردقة ويلتقى مجموعة من السائحين الألمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، خلال زيارتهم اليوم لمدينة الغردقة، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والذى تم تزويده بالفرق الطبية والأجهزة المعملية اللازمة لتخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحاليل PCR واختبار(Antigen) للسائحين عند المغادرة وفقاً لمتطلبات دولهم، وذلك اسهاماً من وزارة السياحة والآثار للحد من التكدس بالمطار.

والتقى الوزراء والمحافظ خلال تفقدهم للمكتب مجموعة من السائحين الألمان أثناء إجراءهم لتحاليل PCR، والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مدينة الغردقة التى تتمتع بطبيعة ساحرة وجو دافئ حيث مارسوا رياضة الغطس فى مياه غنية بالأسماك والشعاب المرجانية الملونة والفريدة.

كما أشادوا بما شاهدوه من التزام تام على أرض الواقع فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تداعيات فيروس كورونا منذ لحظة وصولهم المطار وخلال فترة إقامتهم، كما حرصوا على التقاط صورة تذكارية معهم.

جدير بالذكر أن وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدنى ومحافظ البحر الأحمر قاموا اليوم بالإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.



