شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية العاشر من رمضان: سلمنا 118 عمارة ضمن المرحلة الأولى من مشروع دار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، تفاصيل تسليم المواطنين الوحدات السكنية ضمن مشروع دار مصر في مدينة العاشر من رمضان، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع ضمت 118 عمارة وتم تسليم كافة الوحدات السكنية بتلك العمارات للمواطنين الذين تقدموا وتوافقت عليهم الشروط.

وأضاف رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المرحلة الثانية من المشروع تضمن 75 عمارة، لافتا إلى أن المدينة انتهت من تشطيب 4 عمارات وتم تسليمها أيضا للمواطنين الذين تتوافق عليهم الشروط وتقدموا للمشروع.

ولفت رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، إلى أن المدينة ستبدأ العمل في 33 عمارة مع بداية 15 يونيو الجارى وحتى 2 يوليو المقبل، حيث سيتم تسليم كل يوم عماراتين للمواطنين.

وأوضح رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، أن العمارات المتبقية سيجرى تسليمها بعد هذا التاريخ تباعا، لافتا إلى أن المواطن الذى يتم تخصيص وحدة سكنية يتوجه لجهاز المدينة كى يتسلم الوحدة الخاصة به، ومن يتخلف عن استلام الوحدة الخاصة به فإن في نهاية المرحلة سيتم تخصيص أسبوع للمتخلفين عن استلام وحداتهم السكنية.