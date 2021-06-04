شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: لا يوجد اتجاه لتطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه حتى الآن لا يوجد أى اتجاه نحو تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا، موضحة أن الأولية الآن بالنسبة لوزارة الصحة في الانتشار وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لافتة إلى أنه لم يتم بيان ما إذا كانت الجرعة الثالثة تزيد من فاعلية اللقاحات.

وأضافت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الوزارة تشارك مع منظمة الصحة العالمية في أبحاث خاصة بتأثير فيروس كورونا على الحمل، وكذلك تأثيرها على الأطفال الرضع، بجانب المشاركة في بحث على أحد اللقاحات التي سيتم إعطائها على جرعة واحدة وبيان مدى فاعلياتها أمام اللقاحات التي يتم أخذها على جرعتين.

ولفتت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث إلى أن الدولة دعمت تيسير الإجراءات لدعم الأبحاث الخاصة بكورونا، متابعة: كان لدينا اتجاه استباقى للأبحاث العالمية وشاركنا منذ البداية في الأبحاث الاكلينيكية الخاصة بالتطعيمات، كما شاركنا في تجارب لقاح سينوفارم الصينى.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أنه تم استيراد أول شحنة من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك، ويخضع الآن للتحاليل التي جريها هيئة الدواء المصرية، ومع نهاية العام سيتم إنتاج ملايين من الجرعات من سينوفاك.