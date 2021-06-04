شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: الرئيس السيسى منح قطاع الاتصالات دعما لم يحدث من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن جميع الخدمات التى يؤديها المواطن يمكن أن تؤدا من المنزل، وهدفها تقليل التلوث، وتقليل الوقت والمجهود، مؤكدا أن هذا يعد نجاحا كبيرا فى الثورة الرقمية.

وأضاف المهندس هانى محمود، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن وزارة الاتصالات انتهت من قواعد البيانات لانتقال مصر إلى الصورة الرقمية خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وهذا يعتبر إعجازا، خاصة أنه قبل عام 2014 لم يكن لدينا قاعدة بيانات موحدة.

وأشار إلى أنه لم ينجح كوزير تنمية محلية خلال عام 2013 فى عمل قاعدة بيانات موحدة، لأنه ليس لديه البنية المعلوماتية التى تساعده فى بناء تلك القاعدة.

وذكر مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن من أكبر المشاكل التى كانت تواجه الدولة المصرية هى تنفيذ الأحكام، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات والجهات المعنية قامت بعمل قاعدة بيانات داخل وزارة العدل يتم ربطها بجميع الوزارات والمؤسسات التى يتعامل معها المواطن، والتى تبلغه بعدم استكمال خدماته قبل إنهاء الحكم المتخذ ضده.

وأضاف المهندس هانى محمود، أن منصة مصر الرقمية عليها جميع بيانات المصريين، مؤكدا أن الرئيس السيسى أولى اهتماما كبيرا ودعما لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يحدث من قبل.

وأوضح أن منصة مصر الرقمية سوف تقوم بتغطية جميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن، داعيا المواطنين بالتسجيل على منصة مصر الرقمية، واستخدام خدماتها من داخل البيت والمكتب.

ونوه بأن التحول الرقمى كان بحاجة إلى رؤية واضحة وهو ما تم توفره حالياً بفضل الأفكار الثورية، مشيراً إلى أن الدولة تتابع باستمرار كل المشكلات التى تقف عائقا أمام التحول الرقمي.