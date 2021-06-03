شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزارء: تنفيذ الأحكام كانت أكبر المشاكل التي تواجه الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن جميع الخدمات التي يؤديها المواطن يمكن أن تأديتها من البيت، وهدفها تقليل التلوث، وتقليل الوقت والمجهود، وهذا يعد نجاحا كبيرا في الثورة الرقمية.

وأضاف المهندس هاني محمود، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن وزارة الاتصالات والجهات السيادية انتهت من قواعد البيانات لانتقال مصر إلى الصورة الرقمية خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وهذا يعتبر إعجازا، خاصة أنه قبل عام 2014 لم يكن لدينا قاعدة بيانات موحدة.

وأوضح أن قاعدة بيانات الكهرباء لا تفيد الدولة في شيء، لأنه لا تعتمد على بطاقة الرقم القومي، لافتاً إلى أن قواعد البيانات تحدد من مستحقي الدعم. وأشار إلى أنه لم ينجح كوزير تنمية محلية خلال عام 2013 في عمل قاعدة بيانات موحدة، لأنه ليس لديه البنية المعلوماتية التي تساعده في بناء تلك القاعدة.

واضاف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن من أكبر المشاكل التي كانت تواجه الدولة المصرية هي تنفيذ الأحكام، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات والجهات المعنية قامت بعمل قاعدة بيانات داخل وزارة العدل يتم ربطها بجميع الوزارات والمؤسسات التي يتعامل معها المواطن، والتي تبلغه بعدم استكمال خدماته قبل إنهاء الحكم المتخذ ضده

وأضاف أن منصة مصر الرقمية عليها جميع بيانات المصريين، مؤكدا أن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا ودعما لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن منصة مصر الرقمية سوف تقوم بتغطية جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، داعيا المواطنين بالتسجيل على منصة مصر الرقمية، واستخدام خدماتها من داخل البيت والمكتب.

ونوه بأن التحول الرقمي كان بحاجة إلى رؤية واضحة وهو ما تم توفره حالياً بفضل الأفكار الثورية، مشيراً إلى أن الدولة تتابع باستمرار كل المشكلات التي تقف عائقا أمام التحول الرقمي.