شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل الفقي بفرع القرية الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، وذلك بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية.

وعبر الفقي عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد الى حاجة السوق.

وأكد خلال اللقاء أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية ، يمثل نموذجا رياديا مقدما شكره للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار و لكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه علي الصعيدين المحلي والدولي.

وعقد الطرفان اجتماعاً أطلع خلاله مصطفي الفقي على انجازات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي اكاديمياً وعلمياً ، وتقدمها في ترتيب الجامعات في اعلي التصنيفات العالمية وآخرها تصنيف تايمز للتعليم العالي.

كما قدم رئيس الأكاديمية شرحا مفصلا عن الأكاديمية وكلياتها وافرعها داخل مصر وخارجها، إضافة الى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية، الأمر الذي مكنها من احتلال مركز متقدم بين الجامعات في مصر والمنطقة.

وأعرب عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بتلك الزيارة وقال : تفخر الأكاديمية وفرعها بالقرية الذكية باستقبال قيمة وقامة بحجم الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

وأضاف "عبد الغفار" ان فلسفة الأكاديمية تقوم على الانفتاح على الجامعات العالمية والأوروبية والأمريكية، بهدف تبني برامج تدريس مشتركة ، الي جانب تبادل الخبرات والكوادر الاكاديمية، والطلبة، وتنفيذ البرامج الهادفة.