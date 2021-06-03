شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: لجان من الآثار والثقافة والدمغة والموازين تفحص مقتنيات شقة الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك لجانًا مشكلة من وزارة الآثار والثقافة والدمغة والموازين تفحص المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة في الزمالك تحت إشراف مباشر من قضاة التنفيذ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد انتهاء اللجان المشكلة لفحص مقتنيات شقة الزمالك سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية.

وكشف المستشار عمر مروان عن تفاصيل القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء.

وأوضح أنه كانت هناك مشاكل موروثة منذ فترة كبيرة وتم الانتهاء منها والعمل على حلها خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وتابع وزير العدل أن المرأة مساوية في تولى كافة الوظائف القضائية مثلها مثل الرجل تمامًا وهذا يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، موضحًا أن هناك زيادة في فرص تولى الوظائف القضائية.

وأوضح المستشار عمر مروان أن هناك شفافية في حالة عدم قبول أحد الأشخاص في وظيفة قضائية، حيث تقوم هيئة القضايا الدولة بالتواصل مع الجهة المعنية وتقدم للمحكمة أسباب عدم قبوله إذا كانت أحكام صدرت ضده أو أسباب أخرى وهذا يحقق الشفافية في الاختيار.