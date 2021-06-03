شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تساهم في تكاليف النشر الدولي في المجلات العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على المساهمة في تكاليف نشر البحوث في المجلات العلمية ذات معامل التأثير لأعضاء ‏ هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى، مواصلة جهود الجامعة في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية.

أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ‏للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة ستساهم في تكاليف نشر الابحاث العلمية الصادرة من الجامعة بحد أقصى 5 آلاف جنية مصرى للنشر في مجلات Q1 وQ2، و3 آلاف جنية مصرى للنشر في مجلات Q3 وQ4، على أن تكون فاتورة دفع تكاليف نشر البحث باسم الباحث المنشور باسمه البحث الذي ينتمى لجامعة طنطا.