شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مصنع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء يساهم في تنشيط حركة السياحة الآمنة بمصر، باعتبارهما من أكثر المحافظات جذبًا للسياحة، كما يساهم في موافقة مصر لأي اشتراطات صحية دولية.

ووجهت زايد الشكر لجميع الفرق الطبية العاملين بمركز الحصول على عينات pcr من السائحين بالغردقة لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل خدمة لضيوف مصر، كما وجهت بمضاعفة أعداد مراكز إجراء تحاليل فيروس كورونا لضيوف مصر العائدين إلى بلادهم وكذلك مضاعفة الفرق الطبية العاملين بها وإمدادها بالأجهزة المعملية اللازمة، للتوسع في الطاقة الاستيعابية بالتزامن مع بدء استقبال السياحة الروسية وزيادة أعداد السائحين من مختلف دول العالم.

و حرصت زايد على التحدث مع السائحين المترددين على المركز لإجراء تحاليل فيروس كورونا قبل عودتهم إلى بلادهم، معربين عن سعادتهم بالفترة التي أقاموها في مصر وما شهدوه تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

و أكدت زايد على استمرار توريد دفعات لقاح فيروس كورونا ضمن الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الشركات والجهات الدولية، بالتوازي مع تصنيع لقاح «سينوفاك» محليًا من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والذي سيتم إنتاج أول دفعة منه بنهاية الشهر الجاري، موضحًا أن لقاح «سينوفاك» حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، كما أشارت إلى تجهيز مصنع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا.

لان عن تفاصيل القضية قريبا والسؤال هل هناك تشكيل عصابي خلف القضية في ظل محاولات الشاب التضحية بوالده والهرب.