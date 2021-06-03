شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي مصري يفوز بجائزة أنور النوري لأفضل أطروحة دكتوراه في التربية بالعالم العربي لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة الكويت لعام 2020 المخصصة للباحثين الكويتيين والعرب في خمسة مجالات علمية، واسم الفائز بجائزة أنور النوري لأفضل أطروحة دكتوراه في التربية في العالم العربي لعام 2020 .

وأعلنت فوز الدكتور أحمد كمال عيسى- من مصر- عن أطروحته حول "مدى فاعلية برنامج Dual-N-Back في رفع كفاءة الذاكرة العاملة وأثره على الانتباه لذوي صعوبات التعلم من تلاميذ المرحلة الإعدادية".

يذكر أن جائزة الكويت، أنشئت عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في تشجيع وتكريم العلماء والباحثين الكويتيين والعرب، وتمنح في خمسة مجالات علمية تتغير مواضيعها كل عام.

أما جائزة أنور النوري لأفضل أطروحة دكتوراه في التربية في العالم العربي، فقد أنشئت عام 2015 بتمويل من مبرة أنور النوري، تقديراً للدور الكبير الذي أداه الفقيد الراحل أنور النوري في مجال التربية على مستوى دولة الكويت والوطن العربي لمدة تزيد عن 50 عاما.