شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي مطمئنا طلاب الثانوية العامة: جهد كبير لربط المدارس بشبكات وبنية أساسية قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك جهدًا كبيرًا جدًا تم لربط المدارس التي سيتم بها امتحانات الثانوية العامة مع التطوير النوعي للامتحانات ببنية أساسية وشبكات رقمية وإنترنت قوي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف استقرار العملية وعدم حدوث أي مشكلة لأي طالب، وتمت متابعة- خلال الشهرين الماضيين- استقرار الشبكة الرقمية للاطمئنان على استقراراها.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة عملت على تطوير منظومة المناهج وهذا هو التطوير الحقيقي لمواكبة المستجدات في العالم، لافتًا إلى أن المنظومة ستكون مزيجًا بين الرقمي والإلكتروني، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تابعت على مدار الشهرين الماضيين، المنظومة الجديدة.

و تابع رئيس مجلس الوزراء: «كل عام نزداد ثقة في المنظومة الرقمية، منذ بدأنا في تطبيق منظومة التابلت منذ 3 سنوات.

وأكد مدبولي أنه عند البدء في منظومة الامتحانات وربطها بمنظومة رقمية وبنية أساسية في المدارس من الطبيعي أن يحدث جدل كبير، وهذا العام سيتم الامتحانات بالطريقة الجديدة التي تعتمد على الفهم، مطمئنًا الطلاب أنه تم اختبار المنظومة عن طريق مجموعة من الامتحانات التجريبية مع المتابعة المستمرة لقوة واستقرار الشبكات والإنترنت.

من جهته قال قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الدكتور عمرو طلعت ،أن المنظومة الرقمية الجديدة لأداء امنحانات الثانوية العامة سيتم باستخدام شبكة ضوئية ليس لها علاقة بشبكة الانترنت لضمان استقرار التجربة.

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي عقده رئاسة مجلس الوزراء اليوم، أن اكثر من 2500 مجهزة بشبكة بالألياف الضوئية وليس لها علاقة بشبكة الانترنت.

وتابع أن الشبكة صممت على نسق يضمن أعلى معايير الكفائة لضمان الاستمرارية والجودة.

وتابع :«مستمرون لمتابعة حتى تحقق المنظومو بالكامل».