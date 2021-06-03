شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مرسى مطروح : رفع 460 طن قمامة من الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أنه يتم رفع القمامة بجميع أحياء المدينة والمركز والعزب على مدار اليوم من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة، مؤكدا أنه يتم يوميا رفع نحو 460 طن قمامة على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضح مواصلة الأعمال اليومية لصيانة الكابلات وكشافات الإنارة بالطريق الدولي والمدخل الشرقي وطريق القصر عجيبة واستكمال إنارة العزب طبقا لخطة المدينة، بالإضافة إلى الردود على شكاوى المواطنين بعدد من المناطق وسرعة تلبية مطالبهم، خاصة الإنارة والنظافة، حفاظا على الصحة والنظافة العامة.