شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون وسياسيون يشنون هجومًا على محمد رمضان عقب فيديو التحفظ على أمواله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن عدد من الفنانين المصريين هجومًا حادًّا على الفنان محمد رمضان بسبب فيديو نشره اليوم على صفحته على الفيسبوك، أعلن فيه أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز.

وهاجم عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» رمضان قائلًا: «أنا خُضت مشاكل كتيرة جداً مالهاش قيمة، وفي برنامج العرافة رمضان اللي فات، طلعت وقدمت نصيحة لمحمد رمضان إنه يستفيد بتجربتي ويبطل مشاكل، لكن للأسف النهارده اتفاجئت بيه بيحاول قلب الحقائق، بفيديو يخص مشكلته الشخصية في التحفظ على أمواله.. غير تلميحاته!».

وأضاف: «لا يا رمضان، احنا مش في حاجة لفلوسك ولا لفلوس أي حد، والجمهور المصري اللي انت بتخاطبه بمشكلة شخصية، ده جمهور واعي جداً، وأنا واجبي أني أحذرك».

الانتقادات لم تقتصر على الفنانين فقط، بل شملت السياسيين وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الفنان محمد رمضان خرج بفيديو اليوم على حسابه بموقع إنستجرام قال فيه إنه جرى التحفظ على أمواله داخل بنك شهير.

وقال، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الفيديو غريب ويقال ببرود عادي، خاصة أن محمد رمضان ذكر كلمة تحفظ وهي معلومة خاطئة.

وتابع أن أي مستثمر يسمع هذا الحديث يخشى على الاستثمار في مصر ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبواليسر ولا دخل للدولة فيه.

وأضاف بكري أن الطيار حصل على حكم بـ6 ملايين جنيه ومات ولم يحصل على أي مليم قائلا «لا بد من وجود قدر من الخجل والحياء».

وفي السياق نفسه هاجم الفنان محمد جمعة زميله محمد رمضان بشكل غير مباشر قائلًا في منشور له على الفيسبوك: «الفنان شخص مسؤول. كل كلمة لا بد أن تكون محسوبة».

وعلى الجانب الآخر تناول عدد من الفنانين الأمر بسخرية، منهم الفنان خالد سرحان الذي سخر من رمضان، حيث كتب سرحان في منشور له على الفيسبوك: «صحيت من النوم االنهاردة على مكالمة من موظف البنك بيقولي جم يسحبوا قسط القرض اللي عليا ملقوش فلوس في الحساب.. عايز اقول للبنك عيب كدا انا لحم كتافي من خيركم وال ٧٥ جنيه اللي في الحساب انا معايا في البيت قدهم ٣ مرات ولا يهمني».

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «إنستجرام» وقال: «صباح الخير صحيت النهارده من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني أنه تم التحفظ على فلوسي، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبوا في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة».

وقال البنك التجاري الدولي- مصر إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.

وأضاف البنك التجاري الدولي- مصر أنه يواصل التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

وترجح عدد من التكهنات أن الحجز الإداري بسبب الحكم القضائي الصادر ضده، لدى الطيار الراحل أشرف أبواليسر.