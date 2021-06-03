شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني يلتقي السائحين الألمان في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي د. خالد العناني مجموعة السائحين الألمان خلال زيارته مدينة الغردقة، اليوم، وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، إنه تفقد مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذى تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحاليل PCR ولقاء مجموعة من السائحين الألمان.

وخلال زيارتهم، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذى تم تزويده بالفرق الطبية والأجهزة المعملية اللازمة لتخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحاليل PCR واختبار(Antigen) للسائحين عند المغادرة وفقًا لمتطلبات دولهم، وذلك إسهامًا من وزارة السياحة والآثار للحد من التكدس بالمطار.

التقى الوزراء والمحافظ خلال تفقدهم المكتب مجموعة من السائحين الألمان أثناء إجرائهم تحاليل PCR، والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مدينة الغردقة التى تتمتع بطبيعة ساحرة وجو دافئ حيث مارسوا رياضة الغطس في مياه بحرها الصافية والغنية بالأسماك والشعاب المرجانية الملونة والفريدة.

كما أشادوا بما شاهدوه من التزام على أرض الواقع في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تداعيات فيروس كورونا منذ لحظة وصولهم المطار وخلال فترة إقامتهم، كما حرصوا على التقاط صورة تذكارية معهم.

جدير بالذكر أن وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني ومحافظ البحر الأحمر قاموا اليوم بالإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.