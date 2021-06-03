شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب متميز لجامعة قناة السويس بتصنيف شانغهاى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس قطاع الدراسات العليا والبحوث وذلك للترتيب المتميز لجامعة قناة السويس في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية والطب البيطرى.

جاء ذلك وفق ما أعلنته مؤسسة شانغهاي تصنيف الجامعات للموضوعات لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم للعام 2021.

وتابع زكي أن جامعة قناة السويس ظهرت في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية بترتيب 401-500 على العالم. وفي مجال العلوم البيطرية ظهرت الجامعة ولأول مرة بترتيب 201 – 300.

وصرحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات اتخذتها خلال الفترة الماضية، تمثلت في تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة والدعم الفنى ورفع كفاءة الباحثين في النشر الدولي من خلال الدورات التدريبية، إضافة إلى الجهود المثمرة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى في إتاحة قواعد البيانات العلمية على بنك المعرفة المصري والدورات التدريب على النشر الدولى.

وأوضحت الدكتورة سحر الشطوري رئيس وحدة التصنيف بالجامعة أن تصنيف شنغهاى يعتمد على خمسة معايير رئيسة هي النشر في المجلات المفهرسة Q1. ٢- نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في المجال. ٣- التعاون الدولي في نشر الأبحاث العلمية. ٤- الأبحاث المنشورة في اهم المجلات في موضوع التخصص الاكاديمي 10% top journals. ٥- الجوائز العلمية العالمية الحاصل عليها أساتذة الجامعة في المجال الأكاديمي منذ 1981.