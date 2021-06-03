شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تكشف آخر تطورات المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن نسبة الإنشاءات في المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء، ويتم العمل الآن على الافتتاح الوشيك بإذن الله.

وتابعت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك فريقًا مخصصًا لنقل مركب خوفو المتواجد في متحف بمنطقة الأهرام إلى المتحف الكبير.

وأشارت إلى أن زيارة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني إلى الغردقة كانت معنية بالوقوف على التأكد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في المطارات والموانئ.