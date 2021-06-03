شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة «باب رزق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة «باب رزق» تستهدف مساعدة المزارعين والبسطاء في إعداد مشروعات صغيرة، من خلال توفير قرض بنسبة فائدة 12%، بقيمة تتراوح ما بين 2000 لـ10 آلاف جنيه، وفترة الإعفاء من سداد الأقساط تصل لشهرين، منذ وقت الحصول على القرض.

وتابع «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «ممكن نساعد المزارع في شراء شوية بط، أو في إعداد بعض المنتجات المنزلية، ومساعدة السيدات في القرى في إعداد مشاريع بسيطة، في إطار العمل على زيادة دخل الأسرة الريفية».

لفت إلى أن موسم القمح هذا العام يسير بشكل جيد للغاية، وتم سداد ما يقرب من 2 مليار جنيه مستحقات للمزارعين، وإجمالي الوارد من القمح يقدر بـ539 ألف طن، وهذا يعني أن واردات القمح هذا العام تسير بنفس معدل العام الماضي.