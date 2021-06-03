شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث المالية يكشف كواليس اجتماع الشركات بخصوص ضرائب الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية نظم بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل إلكترونية بعنوان «ضريبة القيمة المضافة- ضريبة الدخل- الفواتير والإقرارات الإلكترونية» بمشاركة صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون ضريبة القيمة المضافة، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، وحضوري كمستشار لشؤون ضريبة الدخل.

وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه تم طرح الأسئلة والمشكلات الضريبية المتعلقة بكل من الفاتورة الإلكترونية ونظام الاسترداد في حالة التصدير، وكذلك بالنسبة لدعم الصادرات الخاصة بتلك الشركات تطبيقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2001، وأيضًا بعض المعالجات الضريبية لبعض البنود التي وردت في قانون الضريبة على الدخل ومنها غرامات التأخير الخاصة لعمليات التوريد في حالة الاضطراب.

وتابع: «هناك شركة تُعد من الشركات العالمية وكان بها بعض المشكلات الضريبية، وطلبنا منهم التقدم بطلبات طبقا للاتفاقيات الدولية لإصدار قرار من هذا القطاع بالمعالجة الضريبية بغرامات والتي تقوم الشركة بسدادها نتيجة الاستيراد والتأخير في سداد المشتريات.

ووعد بفتح قناة اتصال مباشرة مع المجلس التصديري لحل مشكلات الشركات الهندسية فيما يتعلق بملف الضريبة، في إطار الدور الوطني لمصلحة الضرائب للتعامل مع العوائق التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية والتصديرية منها.