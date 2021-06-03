شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الطقس يشهد من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وبعض الأيام على القاهرة.

وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

وأشار إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء، موضحًا أنه يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.