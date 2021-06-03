شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 11 ألف منشأة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن العيادات الطبية المتنقلة للمواقع المختلفة تأتى تيسيرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث إن العيادات مزودة بمدخلي بيانات للتسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، بجانب توافر سبل الدعم اللوجيستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.

وأشار إلى استمرار أعمال الرش والتطهير والتعقيم بواسطة إدارة الجامبيا التابعة لمديرية الصحة بجميع المباني والمنشآت والمواقع بإجمالي 11 ألفا و207 مدارس ومنشآت ومبان حتى الآن.