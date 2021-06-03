شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيوت ارتفعت من 700 لـ1500 جنيه للطن الواحد، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت خلال العام الماضي أربع مرات، والزيت الوحيد الذي لم يرتفع هو الزيت الذي يباع على البطاقة التموينية.

وتابع «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الزيوت يتمثل في سوء الأحوال الجوية في البلاد التي تزرع المحاصيل الزيتوية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 97% من احتياجتها من الزيوت.

ولفت إلى أن مصر تستورد الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود مثل روسيا وأكرانيا، مضيفًا أن سعر الزيوت على بطاقة التموين تم رفعه من 17 لـ21 جنيها.