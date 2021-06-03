شكرا لقرائتكم خبر عن «واصل الانخفاض الكبير».. سعر الذهب في نهاية التعاملات مساء اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر، في نهاية التعاملات، مساء اليوم الخميس، 3 يونيو 2021، انخفاضه الكبير الذي بدأ فيه صباح اليوم، متأثرا بالإنخفاض العالمى الذي شهده الذهب خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد البيانات المحفزة للقطاع الخاص غير الزراعى بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الخميس، 920 جنيه، وكان 932 جنيها في الصباح، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 805 جنيهات وكان 815 جنيها صباح اليوم، والعيار 18 قيراطًا، 690 جنيه، وكان 700 جنيه في الصباح، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6425 جنيه وكان في الصباح، 6528 جنيها .

كما انخفض سعر الذهب عالميا بشكل كبير وذلك بعد إعلان تقديرات ABD والخاصة بوظائف القطاع الخاص غير الزراعى والتى وصلت إلى قرابة المليون ويعد هذا المؤشر تقديرا لتقرير التوظيف الذي سيصدر بالولايات المتحدة غدا، مما تسبب في ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطه علاقة عكسية مع الذهب .

حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 1.9% لأول مرة منذ فترة طويلة، بينما ارتفع مؤشر الدولار، بنسبة 0.63%، والذى تربطه علاقة عكسية مع الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، ظهر اليوم الخميس، 826.02 جنيه، وكان في الصباح ،838.07 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،871.37 $، وكانت في الصباح، 1،896.24 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، مساء اليوم الخميس، 3 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 918 إلى 920 عيار 22 841 إلى 843 عيار 21 803 إلى 805 عيار 18 688 إلى 690 عيار 14 535 إلى 537 عيار 12 459 إلى 460 الاونصة 28541 إلى 28612 الجنيه الذهب 6424 إلى 6440 الكيلو 917714 إلى 920000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الخميس، 3 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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