شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 6,1 مليون مواطن تقدموا لمنحة الرئيس للعمالة غير المنظمة بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشارة المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط، أن فئات العمالة غير المنتظمة هي أكثر الفئات التي تضررت بسبب أزمة كورونا، موضحة أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أولت الحكومة اهتماما كبيرا للعمالة غير المنتظمة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، وتم جمع بيانات من العاملة المتضررة من كورونا وبينها العمالة غير المنظمة وتعويضها والتنسيق مع أى جهة تدعم في هذا الإطار.

وأضافت مستشارة المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ازمة كورونا بدأت في مارس 2020 والمنحة بدأت في مايو 2020 وتم صرفها من مايو لأغسطس المرحلة الأولى، حيث تقدم 4,4 مليون مواطن، وكان المستحقون منهم 2,1 مليون مواطن، لافتة إلى أنه مع استمرار الجائحة جاءت توجيهات الرئيس السيسى بمد صرف المحنة والتي بدأت في ديسمبر الماضى وانتهت في فبراير الماضى، مشيرة إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لهذه المرحلة 6,1 مليون مواطن، وكان المستحقون منها 2,6 مليون مواطن.

وأوضحت مستشارة المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط أنه تم توجيه 5 مليارات جنيه لهذه المنحة للعمالة غير المنتظمة، وكان مخطط صرف 3 دفعات فقط، وتم مد 3 دفعات آخرى، لافتة إلى أنه تم وضع معايير للمتقدمين للمنحة، حيث بعض الطلبات تتضمن أرقام قومية لأناس متوفيين والبعض تتضمن أرقام قومية مكررة، وهو ما جعلنا نضع عدد من المعايير للوصول إلى المستفيدين.