تفاصيل حريق المؤسسة العقابية بالمرج: "مصرع 6 أطفال وإنقاذ 19 آخرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد العنابر بالمؤسسة الإصلاحية بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإطفائه قبل امتداده إلى العنابر الأخرى بالمؤسسة.

شب حريق هائل داخل المؤسسة العقابية بالمرج، ما أسفر عن مصرع 6 أطفال من نزلاء المؤسسة.

وأفاد مصدر أمني، أن المعاينة الأولية أشارت إلى حدوث ماس كهربائي بالتليفزيون داخل العنبر الذي كان يتواجد به 25 طفلا، ولقى 6 أطفال مصرعهم فيما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ 19 آخرين.​