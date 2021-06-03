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مصرع 6 أطفال اختناقًا.. برلماني يكشف تفاصيل حريق المؤسسة العقابية في المرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف النائب أحمد علي عضو البرلمان عن دائرة المرج، تفاصيل حريق المؤسسة العقابية في المرج، الذي اندلع اليوم الخميس.

وقال علي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حريقًا اندلع في أحد عنابر المؤسسة، أدى لمصرع 6 أطفال، بينما نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 19 آخرين، مضيفًا أن هناك طفلين في حالة صحية خطرة.

وأفاد مصدر أمني، بأن المعاينة الأولية أشارت إلى حدوث حريق داخل العنبر الذي كان يتواجد به 25 طفلًا، ولقي 6 أطفال مصرعهم فيما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ 19 آخرين.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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