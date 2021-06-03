محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، إنه تم رفع المخلفات والأتربة من الأراضي الفضاء بالقاهرة التاريخية بمنطقة باب زويلة تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخي خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزء هام من تاريخ مصر الممتد منذ الفراعنة مروراً بكافة العصور، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.

وأكد محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.