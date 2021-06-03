"صناعة النواب" تطالب بإعداد قائمة بالمشروعات الصغيرة المناسبة لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإعداد قائمة من المشروعات المتناهية الصغر المناسبة لذوي الإعاقة، والإعلان عنها لتشجيع ذوي الإعاقة على إنشاء مشروعات صغيرة.

وقال "السلاب"، في بيان صحفي له اليوم، للأسف يعاني عدد كبير من ذوي الإعاقة من عدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، نظرا لظروف الإعاقة، وهو الأمر الذى يتطلب تدريبهم وتأهيلهم وتشجيعهم ليتفاعلوا مع مجالات العمل التي تتناسب مع ظروفهم وإمكانياتهم.

وأضاف، إنه في ظل توجه الدولة حاليا لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدولة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يجب علينا التفكير في الشباب من ذوي الإعاقة، وهو ما يتطلب من جهاز تنمية المشروعات إعداد قائمة بنوعية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تصلح وتناسب شباب ذوي الإعاقة مرفقة بدراسات الجدوى الخاصة بها، ليختارو المناسب منها لهم، متابعا ان تلك الخطوة تعد هامة جدا ولاسيما ان جهاز المشروعات هو الأكثر خبرة ودراية بشأن أنواع واحتياجات كل مشروع ومدى مناسبتها لذوي الإعاقة، ومساعدتهم أيضا فى تنفيذها من خلال تقديم الدعم الفنى.

وتابع وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعداد تلك القائمة من المشروعات والإعلان عنها سيشجع شباب ذوي الإعاقة لخوض مجال إنشاء المشروعات المناسبة لهم مع تقديم الدعم الفنى المناسب خلال مراحل إعداد وتنفيذ المشروع، وهو ما سيعود بفائدة على هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير فرص عمل لهم وكذلك يعود بفائدة على الدولة بزيادة حجم الإنتاج.