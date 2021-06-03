مدير مكتبة الاسكندرية يزور فرع الأكاديمية البحرية بالقرية الذكية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية ، اليوم الخميس وكان فى إستقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية.

وعبر الدكتور مصطفي الفقي عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد الى حاجة السوق

وأكد خلال اللقاء أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية ، يمثل نموذجا رياديا مقدما شكره للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار و لكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه علي الصعيدين المحلي والدولي.

وعقد الطرفان اجتماعاً أطلع خلاله مصطفي الفقي على انجازات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي اكاديمياً وعلمياً ، وتقدمها في ترتيب الجامعات في اعلي التصنيفات العالمية وآخرها تصنيف تايمز للتعليم العالي.

من جانبه قدم رئيس الأكاديمية شرحا مفصلا عن الأكاديمية وكلياتها وافرعها داخل مصر وخارجها، إضافة الى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية، الأمر الذي مكنها من احتلال مركز متقدم بين الجامعات في مصر والمنطقة.

وأعرب الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بتلك الزيارة وقال : تفخر الأكاديمية وفرعها بالقرية الذكية باستقبال قيمة وقامة بحجم الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

وأضاف "عبد الغفار" ان فلسفة الأكاديمية تقوم على الانفتاح على الجامعات العالمية والأوروبية والأمريكية، بهدف تبني برامج تدريس مشتركة ، الي جانب تبادل الخبرات والكوادر الاكاديمية، والطلبة، وتنفيذ البرامج الهادفة.

ورافق سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، الاستاذ الدكتور مصطفي الفقي في جولة داخل حرم فرع القرية الذكية حيث اشاد" الفقي" بالبنية التحتية والتكنولوجية داخل الفرع .

مدير مكتبة الاسكندرية يزور فرع الاكاديمية البحرية بالقرية الذكية

مدير مكتبة الاسكندرية يزور فرع الاكاديمية البحرية بالقرية الذكية