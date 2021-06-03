شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة «اطمن على ابنك» حتى 16 سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 1500 طالب في بداية حملة الكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس، والتي أطلقتها الهيئة تحت شعار (اطمن على ابنك) للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم ومستواهم البدني والعقلي والفكري، وذلك بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية في بيان لها، إلى استمرار فعاليات حملة (اطمن على ابنك) حتى 16 من شهر سبتمبر القادم، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب بمراحل رياض الأطفال KG1 والصف الأول الإبتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، والبالغ عددهم نحو 49 ألف طالب، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب، كما تتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء في المدارس كأولوية أولى، لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد.

وأكدت الهيئة، اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ الحملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وذويهم، وذلك من خلال تقسيم عمل الحملة حسب المراحل التعليمية المختلفة لتشمل الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال kg1 والصف الأول الإبتدائي في الفترة من 18 مايو وحتى 1 يوليو القادم، كما تشمل الفحص الطبي الشامل للطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي في الفترة من 3 يوليو وحتى 16 سبتمبر القادم، وذلك إلى جانب أنه يتم الحجز لإجراء الكشف الطبي للطلاب عبر الاتصال بالكول سنتر 15344 لمنع التكدس أو الزحام بين الطلاب وذويهم.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى أنه تشمل الحملة إجراء 9 فحوصات طبية أساسية للطلاب، هم (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، كشوفات «جلدية، إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية، أسنان»، قياس النظر، تحاليل صورة دم كاملة، فصيلة الدم، RH)، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى والتي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض لدى الطلاب وخاصة المزمنة منها.

وتابعت: أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات المتخصصة لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة وأخذ اللازم نحوهم للعلاج.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، أطلقت حملة (اطمن على ابنك) للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس من أبناء محافظة بورسعيد في 18 من مايو الماضي وتستمر الحملة حتى 16 سبتمبر القادم، للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة مستواهم البدني والعقلي والفكري، أساس مستقبل التنمية الشاملة المستدامة للبلاد.