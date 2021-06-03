شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح معرض «صنايعية مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، معرض نتاج مبادرة «صنايعية مصر»، بقاعة «آدم حنين» بمركز الهناجر للفنون، وذلك للتدريب على الحرف التراثية والتقليدية المصرية، والتى تم تنفيذها فى 26 محافظة.

وقالت الوزيرة إن جهود تفعيل المبادرة التى انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مستمرة، حيث تم إعداد برنامجين، الأول نفذه صندوق التنمية الثقافية فى القاهرة، والثانى نفذته هيئة قصور الثقافة فى المحافظات، بهدف خلق جيل جديد قادر على استعادة مكانة الحرف التراثية واليدوية التقليدية، باعتبارها عنوانًا للهوية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم دعم المراحل التالية من «صنايعية مصر» وتنميتها وتطويرها تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تسهم فى تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة، مشيدة بمستوى المعروضات التى تجمع نماذج من أشهر المنتجات التى تعبر عن جزء من تراث مصر. ويستمر المعرض حتى 7 يونيو الجارى، ويضم أكثر من 100 عمل فنى.