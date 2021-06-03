شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الخميس، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 قضية تموينية، منها 4 مخالفات لمخابز بلدية، 7 لعدم حمل شهادات صحية، 4 لعدم الإعلان عن الأسعار و2 بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.