شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تبدأ تفعيل عقود منظومة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن تفعيل عقود منظومة المخلفات بـ18 حيا بالمنطقتين الشرقية والغربية، يحظى باهتمام كبير من الحكومة، انطلاقًا من حرصها على تحفيز ودعم القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة للمخلفات، والتزامها ببنود العقود التى تم توقعها خصوصًا فيما يخص الجوانب المالية.

وأضاف خلال اجتماعه مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسؤولى شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بسرعة دخول تلك العقود حيز التنفيذ على أرض الواقع، وتحقيق نتائج سريعة يشعر بها المواطن بوجود تحسين فى مستوى النظافة، لذلك ليس لدينا رفاهية فى الوقت.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تنتظر أن تقدم تلك الشركات الأعمال المتفق عليها بالشكل والجودة المطلوبة لتحصل على رضا المواطنين فى الأحياء التى ستعمل بها، وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن شركات القطاع الخاص المصرية العاملة فى هذا المجال، مؤكدًا أن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ستقوم بأعمال النظافة فى المنطقتين الشمالية والجنوبية عبر المعدات والعاملين التابعين لها، وسيكون هناك منافسة بين الهيئة والشركتين، مطالبًا هيئة النظافة بتعظيم الاستفادة من كل الكوادر البشرية الموجودة.