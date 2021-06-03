شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران : جاهزون لاستقبال السياحة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس أعمال مراجعة التأمين بمطارى «شرم الشيخ والغردقة» الدوليين، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة والشارتر إلى المدينتين.

وغادر الخبراء إلى القاهرة، أمس، حيث سيتم رفع تقرير إلى سلطات الطيرات المدنى فى روسيا، لاتخاذ القرار، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة هى الأخيرة قبل استئناف الرحلات الجوية الشارتر خلال الأيام المقبلة للمدن السياحية.

وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، إن الوزارة أنهت جميع الملاحظات التى أبدتها لجان المراجعة، وتم تنفيذ جميع متطلبات الجانب الروسى، مؤكدًا الاستعداد الكامل لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية، فى إطار مساعى الدولتين لإنهاء فترة التعليق التى دامت لأكثر من 5 سنوات.

وأضاف «منار»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تأمين جميع المطارات المصرية بشكل كامل على أعلى مستوى، وفقًا للمعايير الدولية التى تطبق فى مختلف المطارات العالمية، حيث إن صالات السفر والوصول بالمطارات تطبق أعلى الإجراءات.

وأوضح مسؤولو مطار الغردقة أن الوفد الأمنى الروسى الذى تفقد مطار الغردقة الدولى أشاد بالإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب، بإجمالى 486 كاميرا، ومنظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

واطلع الوفد الأمنى الروسى على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن فى الأماكن المخصصة، ومتابعة تفتيش الركاب والحقائب، كما تفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها حتى وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقار المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية والطائرات.