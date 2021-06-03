شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء المبنى الجديد للوثائق.. واستكمال مكتبة 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أهم الفعاليات التى نفذتها دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد، حيث تم تقديم العديد من الأنشطة المتنوعة، التى شملت العديد من المؤتمرات والمعارض والندوات والمبادرات، فتم إصدار ببلوجرافيا لأعمال الراحل الدكتور ثروت عكاشة، تحت عنوان «الفارس النبيل» (1921-2012) ضمن فعاليات احتفالات وزارة الثقافة بمئويته، معلنة تنظيم معرض يضم أهم الوثائق والقرارات الرسمية التى أصدرها عكاشة، وكذلك المطبوعات والدوريات التى تناولت سيرته ومسيرته خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس 2021، وكذلك ببلوجرافيا لأعمال الشاعر صلاح عبدالصبور تحمل اسمه، تخليدًا لعطائه الإبداعى، إلى جانب استمرار رصد مزادات المخطوطات فى مختلف قاعات المزادات العالمية، حرصًا على استرداد كامل التراث الوطنى الذى فُقد.

وناقشت الوزيرة خطة العمل المزمع تنفيذها، والتى تتضمن عقد مؤتمر لمركز تحقيق التراث بعنوان «تراث مصر بين الواقع والمأمول»، ويتناول التراث المادى واللامادى لمدينة القاهرة، وترسيخ الهوية فى ظل خطط التنمية المستدامة، كذلك ستتم إقامة معرض للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، إضافة إلى عقد سلسلة ندوات تنويرية شهرية تتناول العديد من قضايا المجتمع، منها ثقافة الأسرة الإسلامية، والأخلاق الرفيعة للمرأة العاملة، ودور الأزهر فى الداخل والخارج عبر القرون وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، ومواجهة العنف ضد النساء والتثقيف الصحى للمرأة العاملة، وتجربة المرأة المعيلة والحرف التراثية بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

وتتواصل أنشطة المكتبات الفرعية ومركز بحوث أدب الطفل، وتشمل ورش رسم وتلوين، وندوات ثقافية، ودورات تدريبية، ومسرحا للعرائس، وورش حكى، وورش إعادة تدوير، ورحلات ثقافية.

واطلعت وزيرة الثقافة على خطة تحديث مبانى الهيئة فى المرحلة المقبلة والتى ستساهم بشكل كبير فى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والباحثين، وتشمل البدء فى إنشاء مبنى B الملحق بدار الوثائق بالفسطاط، وتطوير قاعتى المخطوطات والمطبوعات بدار الكتب بالكورنيش، وتطوير مخزنى 8 و9 بدار الوثائق القومية، واستكمال مكتبة 15 مايو.