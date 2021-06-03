شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستعرض آليات تطوير الهيكل التنظيمى بالأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقترح وآليات تطوير الهيكل التنظيمى داخل دواوين عموم الأحياء بالمحافظة، في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة ببورسعيد وتماشيا مع التطور المحدث في القطاع الإدارى بمحافظة بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لمقترح تطوير الهيكل التنظيمى والإدارى والذى من المقرر أن يتم تطبيقه أولا داخل حى الضواحى، ثم تطبيقه تباعا في مختلف الأحياء، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الإدارى والحكومة ويتماشى مع خطة التطوير في كافة المجالات، كما يساهم في تطبيق أحدث منظومة إدارية داخل أحياء المحافظة، بما يحقق سرعة إنجاز العمل وفقا لمعايير الجودة والدقة والشفافية، كما يحقق آليات حديثة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطبيق منظومة التحول الرقمى ببورسعيد تفرض تطوير منظومة الأداء الحكومى داخل مؤسسات المحافظة، وكان لزاما أن تتم مناقشة آليات جديدة لتطوير العمل الحكومى داخل دواوين عموم الأحياء، مشيرا إلى أنه بعد نجاح منظومة التطور الإدارى في ديوان عام المحافظة، والمراكز التكنولوجية بالأحياء، سيتم تطبيق المنظومة الرقمى والتكنولوجية الجديدة في أحياء المحافظة، موجها بالتنسيق بين مؤسسة مشكاة نور الثقافية ورؤساء الأحياء والتحول الرقمى والموارد البشرية بالمحافظة والعمل وفق خطة محددة تضمن سرعة وتطوير الأداء، مؤكدا أنه التطوير سيشمل تطوير مستوى العنصر البشرى والهيكل التنظيمى والإمكانات المستخدمة بالأحياء بما يحقق أهداف التنمية والتطوير المنشودة.