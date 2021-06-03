شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الروسي ينهى مراجعة إجراءات الأمن بمطار الغردقة : تقرير بالنتائج إلى بوتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الوفد الأمني الروسي، مساء الخميس، مطار الغردقة الدولي إلى مطار القاهرة بعد انتهاء مراجعة الإجراءات الأمن والسلامة بمطار الغردقة، التي قام بها 5 من خبراء الأمن والطيران، منذ الأحد الماضي.

خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع مسؤولي المطار ومختلف الأجهزة اليوم الخميس، أكد المسؤولون الروس رفع تقرير بنتائج المراجعة والزيارة التي تمت للرئيس بوتين والأجهزة الأمنية المختصة ومسؤولي الطيران الروسي.