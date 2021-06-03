شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : خطة تطوير شاملة للطرق بحي الزهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، سيتم تطوير الطرق بحى الزهور لتماثل الشوارع التي تم تطويرها بحى الضواحى، حيث تبدأ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة بحى الزهور.

أوضح المحافظ أن حى الزهور سيشهد الأيام المقبلة خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بمختلف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وتشهد أعمال التطوير تخطيط الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة بالشوارع والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار، لافتا أن بورسعيد تحقق حاليا نقلة نوعية في مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات في العديد من المجالات.