شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «ديارنا» للأثاث والمنتجات اليدوية بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معرض «ديارنا» للأثاث والمنتجات اليدوية للأسر المنتجة، المُقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى تستمر فعالياته حتى 10 يونيو الجارى.

وتفقدتا أروقة المعرض الذى جاء بمشاركة 300 عارض، من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وصناع مدينة دمياط للأثاث، إلى جانب 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، المنوفية، القليوبية الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر، بالإضافة لمشاركة شركة «الأزياء الراقية» بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال المنظومة الخاصة بالمعرض لتجهيز العرائس بأسعار مخفضة.

وشاهدتا نموذجا لشقة متكاملة شاملة غرفتين للنوم - كبار وأطفال- وسفرة وأنتريه وأجهزة كهربائية بقيمة 30 ألف جنيه، وأشادتا بما شاهداه من منتجات عالية الجودة تعكس فن وإتقان ومهارة الصانع الدمياطى، وكذا منتجات الأسر المنتجة.

وقالت «عوض»، فى تصريحات صحفية، إن المعرض يأتى لدعم صناعة الأثاث بدمياط، ويُعد الثالث بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى غضون الأشهر الماضية، حيث سبق افتتاح معرضين بمحافظتى المنيا وأسيوط، فضلاً عن المبادرة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا لتأثيث 2000 وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية «معًا والسلام والمحروسة» بالقاهرة، لصالح الصناع بالمحافظة، لتستكمل سلسلة المبادرات المبرمة بين المحافظة والوزارة لخلق آفاق تسويقية جديدة للصناع، ما يدعم الخطة الخاصة بتسويق منتجاتهم لاستعادة مكانة الأثاث الدمياطى على الخريطة المحلية.