شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» بنهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد أن الدولة ستنتج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا «سينوفاك» بنهاية يونيو الجارى، بالتزامن مع حصول اللقاح ذاته على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن أول دفعة من «سينوفاك» فور إنتاجه ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًة إلى وجود خبراء صينيين بمصر فى الوقت الحالى، للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بكل من «فاكسيرا» وهيئة الدواء.

وأضافت الوزارة أن مصر من أوائل الدول فى العالم التى اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا «سينوفاك»، حيث حرصت على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصينى منذ يونيو من العام الماضى بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة سينوفاك الصينية.

وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة على التعاقد مع شركة «سينوفاك» لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين، باعتباره أحد لقاحات الفيروس التى كانت مرشحة للحصول على اعتماد منظمة الصحية العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية التى كانت تجرى عليه والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لتلك الجائحة، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن «سينوفاك» أثبت فاعلية بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التى أجريت على اللقاح فى 7 دول مختلفة، شملت (البرازيل، شيلى، تركيا، إندونيسيا، والصين، وهونج كونج، والفلبين)، وأكدت أن المواطنين الذين سيحصلون على هذا اللقاح سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من تلقى الأولى، إذ تم تخصيص أكثر من 400 مركز على مستوى الجمهورية لتلقى اللقاحات، مناشدة المواطنين التسجيل للتطعيم، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكترونى (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/).

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة تعافى 668 مصابًا، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 193491 حالة، وتابعت: تم تسجيل 951 إصابة جديدة و42 وفاة، ليصبح إجمالى العدد الذى تم تسجيله 264557 إصابة، بينها 193491 حالة شفاء و15178 حالة وفاة.