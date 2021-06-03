شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 5 سنوات لعامل خردة قتل زوجته بسكين المطبخ بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار الدكتور مجدي الديب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم وأحمد حسن غلاب وأمانة عبدالله محمد احمد ومصطفي جلال وعبدالناصر بالسجن المشدد ٥ سنوات لعامل خردة متهم بقتل زوجته بسكين المطبخ بمنطقة الملاحة بالغردقة.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر قد ألقت القبض على المتهم بقتل زوجته بقيامه بطعنها عدة طعنات وذلك بمنطقة الملاحة بمدينة الغردقة في صيف العام الماضي وكشفت تفاصيل الواقعة ان ربة منزل في العقد الرابع من عمرها قد لقيت مصرعها بعد قيام زوجها عامل بجمع الخردة، بطعنها بسكين مطبخ مما أدى لمصرعه في الحال بسبب خلافات أسرية وفر هاربا، تم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام حيث ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة من أهالى منطقة الملاحة يفيد بالعثور على جثة لسيدة جارتهم غارقة في دمائها أمام منزلها، بانتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث تبين أن السيدة المجني عليها في العقد الرابع من العمر.

وتوصلت التحريات الأولية لمباحث البحر الأحمر بإشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بقيام زوج المجني عليها والذي يعمل في جمع الخردة بطعنها بسكين مطبخ عدة طعنات وفر هاربا بسبب خلافات اسرية بينهما، وعقب المعاينة الأولية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وقررت نيابة الغردقة حبس عامل الخردة المتهم بقتل زوجته بعدة طعنات بسكين المطبخ وذلك 4 ايام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم ودفن الجثة لأسرة المجني عليها.

وقرر المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل.