شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة في 8 قطارات بالقاهرة والإسكندرية والوجه البحري (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تعديل بعض القطارات، اعتبارا من السبت في إطار التوجيهات السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وتشمتل: أولا : خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تعديل تركيبها إلى عربات روسي بعدد 11 عربة لكل قطارفي نفس مواعيدها الحالية.

- قطار 23 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية اعتبارا من 5/6/2021

- قطار 14 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من 6/6/2021

ثانيا: خط القاهرة / منوف / طنطا وخط منوف / كفرالزيات والعكس

تعديل تركيبها إلى عربات مميزة بعدد 7 عربة لكل قطارفي نفس مواعيدها الحالية

قطار 557 ركاب القاهرة / منوف / كفر الزيات اعتبارا من يوم 4/6/2021

- قطار 534 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021

- قطار 543 ركاب القاهرة / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021

- قطار 548 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021

- قطار 538 ركاب كفرالزيات / منوف / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021

- قطار 551 ركاب القاهرة / منوف / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021