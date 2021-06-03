شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تعلن السبت المقبل نتائج الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا للادارات التعليمية بشأن اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2020/2021 المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس وللصفين الأول والثانى الإعدادى، وذلك السبت المقبل.

وأكد عطية أن تعليم القاهرة والقائمين علي العملية التعليمية ككل رحال لا تعرف الراحة وبخاصة في فترة أعمال الامتحانات واعلان النتائج والتقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتوفير الفراغات و أعمال صيانة المدارس ومواجهة الشائعات واستيعاب الجمهور في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتحمل الأعباء .

كما طالب مدير المديرية ، الطلبة وأولياء الأمور والجمهور تحري الدقة وعدم اتباع الشائعات ومساندة العاملين بالحقل التعليمي بالتريث والتحقق من الأمور والدعاء لهم فنحن نعمل ليل نهار .