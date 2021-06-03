شكرا لقرائتكم خبر عن أول بيان رسمي من البنك التجاري الدولي مصر بشأن التحفظ أموال «أحد العملاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البنك التجاري الدولي-مصر، إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الإجتماعي والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.

وأضاف البنك التجاري الدولي-مصر أنه يواصل التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

كان الفنان محمد رمضان أعلن أنه تم التحفظ على أمواله بأحد البنوك الخاصة، مشيرًا إلى من أبلغه بذلك موظف البنك.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «انستجرام» وقال: «صباح الخير صحيت النهارده من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن تم التحفظ على فلوسي، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبه في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة».

وطرح محمد رمضان الأسبوع الماضي أغنية فيرستشي، وتقول كلماتها: «في البنك بيسألوا من أين لك هذا مبردش عليهم غلاسة بغلاسة ورق كتيرهات أساتك ودباسة»