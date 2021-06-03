شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تبحث التعاون مع أوكرانيا في الإلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير الأوكرانى بالقاهرة، إيفهين ميكيتينكو، الخميس، لعرض رؤية الهيئة بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

وشهد الاجتماع بحث تعزيز آليات التعاون فى مجالات الصناعة المختلفة، ومنها الاتصالات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والإلكترونيات وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعى.

وأكد «التراس» أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وكييف، من خلال اللجنة المصرية الأوكرانية، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الأوكرانية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتًا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى الأسواق المصرية والإفريقية والعربية.

وأوضح «ميكيتينكو» أن النجاحات التى حققتها مصر مؤخرًا فى جميع المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة، ومنها الأوكرانية، لتعزيز التعاون المشترك فى ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليًا، مشيدًا بالعاصمة الإدارية وحجم الإنجازات والمشروعات القومية بها.

كما أشاد بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة، وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع كبرى الشركات الأوكرانية على عقد المزيد من الشراكات لتعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.