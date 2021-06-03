شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مؤتمر صحفي السبت لإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعقد مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن المؤتمر خاص للاعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.