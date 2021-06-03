شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جامعة الأقصر يتفقد البنية المعلوماتية لمستشفى «شفاء الأورمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من كلية الحاسبات والمعلومات، برئاسة الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، مستشفى شفاء الأورمان، لتفقد البنية المعلوماتية للمستشفى، يرافقه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وكان في استقبالهم المهندس محمد فاروق، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفى.

وأشار رمضان إلى أن الزيارة تأتي تمهيدا لتنفيذ خدمات واستشارات متبادلة، تشمل التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتدريب العاملين بالمستشفى والطلاب والخريجين، وتقديم الحلول الذكية.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك مع المستشفى، وانطلاقا من دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع.