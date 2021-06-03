شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروع مجمع الخدمات بقرية الكيمان ضمن «حياة كريمة» في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة الأمير عبدالغني رئيس قرية الكيمان، الأعمال الجاري لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الكيمان والذي سيتم إنشاؤه على مساحة ٥٠٠م٢ لخدمة المواطنين ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة .

وأكد رئيس المركز بأنه جار العمل على قدم وساق في مشروع مجمع خدمات المواطنين داخل الوحدات القروية والذي سيضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى. (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين- سجل مدني- شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد- وحدة محلية- مجلس شعبي محلي- وحدة تضامن اجتماعي).

وأوضح أن مركز الخدمات توفير الوقت والمجهود للمواطنين .. كما أنه جار عمل المجسات الأرضية، استعدادا لإنشاء مركز شباب وابورات المطاعنة ومركز شباب النمسا. مشيرا إلى أن رئاسة مركز ومدينة إسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف.