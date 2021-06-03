شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية والمديريات الخدمية للعام المالي 2020/2021، بحضور مدير عام مديرية الطرق والنقل والإسكان ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجار الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وشدد «الداودي» على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.