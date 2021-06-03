شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الروسية تختتم مراجعة إجراءات الأمن بمطاري الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم مساء اليوم الخميس، خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس أعمال مراجعة إجراءات التأمين بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة للرحلات المباشرة والشارتر إلى الغردقة وشرم الشيخ، من المتوقع أن تكون الزيارة هي الأخيرة قبل استئناف الرحلات الجوية الشارتر خلال الأيام المقبلة، وغادرت اللجنتان إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، بشأن الزيارة.

كانت اللجنة أطلعت على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم ومتابعة تفتيش الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقار المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة.

وأكد مسؤولو مطار الغردقة أن الوفد الأمني الروسي الذي تفقد مطار الغردقة الدولي أشاد بالإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب بإجمالى 486 كاميرا وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، ومنظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات.